Tacikistan temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Lavrov, konuşma sırasında kürsüye mikrofon yerleştiren BBC muhabirine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Tacikistan’a gitti.

Başkent Duşanbe’de, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan temasların ardından, ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Lavrov konuşmasına başladığı sırada, BBC muhabiri kürsüye mikrofonunu yerleştirmeye başladı.

“BBC BÖYLE DAVRANIŞLAR MI SERGİLİYOR”

Lavrov, konuşmasına kısa bir ara vererek muhabiri bekledi.

Konuşmasının bölünmesini hoş karşılamayan Lavrov’un, muhabire sert şekilde bakması gözlerden kaçmadı.

Daha sonra, “BBC böyle davranışlar mı sergiliyor? Anlamadım?” sözleriyle tepki gösteren Lavrov, kameralara gülümsedikten sonra konuşmasına devam etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan BBC muhabirine tepki VİDEO

