Rusya, Donbas'tan tahliye edilenlerin sayısını açıkladı

Donbas'tan tahliyeler kapsamında 173 bin 773 kişi Rusya topraklarına gönderildi.

Ukrayna'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Rusya İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezi, Rus güçlerinin kontrolü altındaki Donbas'tan tahliyelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

173 BİN 773 SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, "Rus tarafı, Ukrayna'nın katılımı olmadan, Luhansk ve Donetsk'te ve Ukrayna'daki özel askeri operasyon alanlarından 44 bin 187 çocuk da dahil olmak üzere 173 bin 773 kişiyi Rusya Federasyonu topraklarına tahliye etmeyi başardı." denildi.

Tahliye edilen söz konusu Ukrayna vatandaşlarının geçici konaklama merkezlerine, otellere, sanatoryumlara ve pansiyonlara yerleştirildiği belirtildi.

GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya, çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için başkent Kiev de dahil olmak üzere 5 kentte geçici ateşkes kararı almıştı.