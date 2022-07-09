Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
377.146
-0.67%
BTXN Coin
7.27
8.66%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Hafif yağmur 25 C

    Rusya ele geçirdiği bölgelerde eğitim sistemini değiştiriyor

    Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini duyurdu.
    • 09.07.2022 - 22:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya ele geçirdiği bölgelerde eğitim sistemini değiştiriyor

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki hakimiyet çabaları devam ediyor.

    3 bölgede Rus eğitim sistemine geçilecek

    Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği Herson, Zaporijya ve Mariupol kentlerinde Rus eğitim sistemine geçiliyor. Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov bugün, ele geçirilen Ukrayna’nın Zaporijya Bölgesi'ndeki Melitopol kentini ziyaret ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

    "Ukrayna dilini kimse yasaklamıyor"

    Rusya'nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde öğrencilerin Rus eğitim müfredatına göre eğitim göreceğini ancak Ukraynalı olan öğrencilerin seçmeli olarak Ukraynaca eğitim alabileceğini söyleyen Kravtsov, "Ukrayna dilini kimse yasaklamıyor. Ukraynaca ana dil olarak kalmaya devam ediyor. Ukraynaca eğitim almak isteyen çocuklar için belirli saatler belirlenecek. Daha önce defalarca söyledik. Kardeş halklar arasında birçok ortak dil var. Köklerimiz aynı. Ukrayna dili çok zengin bir dil. Bu nedenle kesinlikle yasak olamaz" dedi.

    Rusya ele geçirdiği bölgelerde eğitim sistemini değiştiriyor #1

    "Rus devletinin diplomaları verilecek"

    İHA'nın haberine göre, ele geçirilen kentlerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin Rus diploması alacağını belirten Kravtsov, "Kurtarılmış bölgelerdeki okul ve kolejlerde Rus devletinin diplomaları verilecek" ifadelerini kullandı.

    Daha önce Rusya'nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus ordusu tarafından, Rus televizyon ve radyo istasyonları kurulmuştu. Ele geçirilen kentlerde Rus sistemlerine entegrasyon çerçevesinde yaz dönemi boyunca eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hazırlıkların devam edeceği duyurulmuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Zincir marketlerde kesilen kurban caiz olur mu?
    Gündem

    Zincir marketlerde kesilen kurban caiz olur mu?

    Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi
    3. Sayfa

    Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir