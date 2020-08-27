Rusya Federal Güvenlik Servisi, casus komutanı yaka paça gözaltına aldı

Ukrayna’ya stratejik füzelerle ilgili bilgi aktardığı iddiasıyla FSB elemanlarının operasyonuyla yakalanan komutan, 20 yıl hapis cezası ile yargılanacak.

Rusya'da askeri casusluk yaptığı iddia edilen bir komutana operasyon gerçekleştirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın en çok stratejik ve uzun menzilli füze denemesi yaptığı ve konuşlandırdığı bölgelerden biri olan Barnaul Bölgesi’nde görevli kıdemli teğmenin Ukrayna’ya bilgi sızdırdığı şüphesiyle önce takibe başlandığı belirtildi.

Takibin ardından birçok delil elde edildiği ve ardından Rus komutana operasyon yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı İZLE

ELİNDE POŞETLERLE YÜRÜRKEN YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

FSB elemanlarınca, komutan elinde poşetlerle ilerlediği sırada operasyon gerçekleştirildi. Maskeli istihbarat elemanları komutanı, yaka paça gözaltına aldıktan sonra soruşturma merkezine götürdü.

20 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK

Soruşturulan komutanın ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği ve komutanın askeri casusluk suçlamasından dolayı 20 yıl hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.