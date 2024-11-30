Rusya, Halep'te muhalifleri hedef aldı

İHA

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ediyor.

"RUS HAVA KUVVETLERİ ROKETLİ SALDIRILAR DÜZENLİYOR"

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve “püskürtme operasyonu” çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün “Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor” açıklaması yaptığı aktarıldı.

Öte yandan HTŞ, rejim güçlerinin 2016 yılında kenti geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdi.