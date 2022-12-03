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    Rusya ile Belarus, güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokolü imzaladı

    Rusya ve Belarus arasında imzalanan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik yapılmasını öngören bir protokol imzalandı.
    • 03.12.2022 - 20:45
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    Rusya ile Belarus, güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokolü imzaladı

    Rusya, Belarus ile 1997 yılında imzalanan bölgesel güvenlik anlaşması üzerinde değişiklik öngören protokol için bir araya geldi.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin arasında imzalanan değişikliğe dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "3 Aralık 2022'de, Minsk'te, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin askeri alanda ortak bölgesel güvenliğin sağlanmasına ilişkin ülkeler arası anlaşmanın değiştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı" denildi.

    "Belarus bizim güvenilir ortağımız olmuştur"

    Açıklamada Sergey Şoygu'nun değişikliğe dair görüşlerine de yer verilerek, "Belarus ile müttefiklik ilişkileri, Batı'dan gelen eşi benzeri görülmemiş baskı ve birlik devletlerine ilan edilen savaşa karşı önem kazandı. Belarus bizim güvenilir ortağımız olmuştur ve olmaya da devam etmektedir." ifadelerine yer verilirken, Şoygu'nun, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın yanı sıra Belarus'a karşı yaptığı baskıda Minsk'in duruşunu takdir ettiği aktarıldı.

    İHA'nın haberine göre, Şoygu ayrıca bölgesel güvenlik grubu askerlerinin Belarus topraklarında muharebe koordinasyon faaliyetleri yürüttüğünü söyleyerek, "Halihazırda, iki ülkenin devlet başkanlarının kararına uygun olarak Rusya ve Belarus ortak bölgesel güç askeri birlikleri ve oluşumları muharebe koordinasyon faaliyetleri yürütüyor" dedi.

    Rusya ile Belarus, güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokolü imzaladı #1


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