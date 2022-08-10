Rusya, İsrail'e Gazze paylaşımıyla tepki gösterdi

Kahire Büyükelçiliği, Lapid'in paylaşımını hatırlattı. Açıklamada, "Bu, çifte standart ve küçümseme değil mi?" diye soruldu.

Rusya ile İsrail, Gazze'ye saldırıların ardından karşı karşıya geldi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'e bir paylaşımını hatırlatan Rusya'nın Kahire Büyükelçiliği, tepkiyi gösteren kurum oldu.

Lapid'e gönderme: Çifte standart

Elçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yair Lapid'in nisan ayında 'Buça'da Naziler tarafından vahşice öldürülen insanlar' hakkındaki yalanlarını, ağustos ayında Gazze'ye yönelik saldırı çağrıları ile karşılaştırın.

Bu çifte standart, Filistinlilerin hayatlarını hiçe sayma ve küçümseme değil mi?" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı'nın paylaşımı

Lapid, nisan ayında Rus askerlerinin Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınayan bir paylaşım yaparak, şu açıklamada bulunmuştu:

"Rus ordusunun çekilmesinin ardından Buça kentinden gelen görüntüler karşısında kayıtsız kalmak elde değil. Sivil halka zarar vermek savaş suçudur ve bu olayı şiddetle kınıyorum."

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 46 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

AA'nın haberine göre, taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.