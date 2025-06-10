Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

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Rusya, Karabağ meselesine ilişkin tartışmalara son verecek önemli bir açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Devlet Başkanı danışmanı Vladimir Medinsky'nin Ukrayna-Rusya savaşını Karabağ'daki duruma benzetmesinin ardından oluşan kaos bulutunu dağıtmak için basın toplantısı düzenledi.

Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, bölgenin son bir yılda kökten değiştiğini ve Rus barış güçlerinin bölgedeki faaliyetlerinin yeni koşullara uyarlanacağını söyledi.

RUSYA, KARABAĞ'I AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIDI

Bölgedeki gelişmeleri aktaran Rus diplomat, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ'daki durum son bir yılda kökten değişti ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, Ekim 2022'de Prag'da AB himayesinde düzenlenen bir zirvede Karabağ bölgesini Azerbaycan toprağı olarak tanıdı ve bu yılın mayıs ve haziran aylarında Brüksel'deki zirvelerde tutumunu yeniden teyit etti.

Bu nedenle, Rus barış gücü birliğinin bölgeye getirildiği koşullar önemli ölçüde ayarlandı ve bu yıl 19-20 Eylül'deki düşmanlıklardan sonra nüfusun kitlesel göçü ortasında, barış güçlerimizin faaliyetleri uyarlanacak."

Zakharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdığını belirtti.

NE OLMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Ukrayna ile 3 yılı aşkındır sürdürdüğü savaşı, Karabağ'daki duruma benzetti.

Bunun ardından Medinsky'nin açıklamaları, tepkilerin odağı oldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacıyev, Putin'in yardımcısına sert bir yanıt vererek, devletler arası ilişkilere zarar vermemesi çağrısında bulunmuştu.

AZERBAYCAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Haciıev, açıklamasında "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin, 9 Haziran'da Russia Today'e verdiği röportajda, eski Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına ilişkin gerçekleri çarpıtarak Karabağ bölgesini tartışmalı bölge olarak sunması hem üzücü hem de şaşırtıcıdır." ifadelerine yer vermişti.

Hacıyev, Karabağ'ın eski Azerbaycan toprakları olduğunu ve Rusya'nın kendisi Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya devam ettiğini vurguladı.

Ayhan Hacıyev, Medinsky'ye, devletlerarası ilişkilere zarar verebilecek yetkisini aşan konularda hatalı iddialarda bulunmaması tavsiyesinde bulundu.