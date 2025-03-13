Rusya, Kursk bölgesindeki Suca’nın Ukrayna'dan geri alındığını duyurdu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor...

Rus güçleri, Rusya'nın batısındaki Kursk'un önemli bir kasabası olan Suca'nın kontrolünü geri aldı.

UKRAYNA'DAN GERİ ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bölgenin Ukrayna birliklerinden geri alındığını belirtti.

Bakanlık, Moskova birliklerinin Melovoi ve Podol adlı diğer iki köyü de geri aldığını kaydetti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Suca kentini "neredeyse tamamen yok ettiğini" belirtti.

Kovalenko, "Şehir ve çevresi yıkıldı ve birkaç sivil bina ayakta kaldı" dedi.

PUTİN EMİR VERMİŞTİ

Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz için artık kullanılmayan bir ölçüm istasyonuna ev sahipliği yapan Suca'nın geri alınması, Ukrayna güçlerini geçen ağustos ayından bu yana tutundukları Kursk'tan çıkarmak için mücadele eden Rusya için önemli bir kazanım.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri kıyafetleriyle dün Kursk'taki Rus birliklerini ziyaret etmiş ve onlara yıldırım hızıyla ilerlemelerini, Ukrayna'nın elindeki bölgenin geri kalanını hızla geri almalarını emretmişti.

KREMLİN: SON AŞAMAYA GİRİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk ziyareti sırasında bölgenin Ukrayna askerlerinden temizlenmesine yönelik devam eden operasyonda son aşamaya girildiğine dair bilgi aldığını açıkladı.

Peskov, "Putin, Kursk bölgesindeki komuta merkezlerinden birine yaptığı ziyarette Sever Grubu Komutanı ve Komutan Yardımcısının raporlarını dinledi. Komutanlar, Kursk bölgesinin militanlardan temizlenmesine yönelik operasyonun ilerleyişi ve operasyonun son aşamasına girildiği yönünde Başkomutanı bilgilendirdi" ifadelerini kullandı.