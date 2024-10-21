Rusya: Kuzey Kore ile iş birliğimiz kimseyi endişelendirmesin

İHA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Kuzey Kore’nin askeri iş birliğine yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore’nin Rusya’nın en yakın komşusu ve ortağı olduğunu hatırlatan Peskov, iki ülkenin ilişkilerini her alanda geliştirdiğini ve bunun kendilerinin egemenlik hakkı olduğunu dile getirdi.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Peskov, "Bu kimseyi endişelendirmesin çünkü bu iş birliği üçüncü ülkelere karşılık değildir. Biz bu iş birliğini daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkat çeken Peskov, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor.” diye konuştu.

YANITSIZ BIRAKTI

Sözcü Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olup olmadığı ve Ukrayna’daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtını verdi.