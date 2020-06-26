Rusya, Libya'ya Suriyeli savaşçı ve silah taşıdı

Libya ordusu, iki farklı tip kargo uçağının El-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü'ne çok sayıda iniş yaptığını açıkladı.

Rusya'nın, Libya'ya sevkiyatı devam ediyor. Açıklama, Libya ordusundan geldi.

Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptığı duyuruldu.

SİRTE'YE EN AZ 11 İNİŞ YAPILDI

Libya basınında yer alan haberlere göre, orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı.

SURİYELİ SAVAŞÇI, SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞINDI

Dırah, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.