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    Rusya: Odessa’da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan ABD yapımı Harpoon füze sisteminin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıkladı.
    • 20.07.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:28
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    Rusya: Odessa’da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk

    Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Füze ve topçu deposu vuruldu

    Rus hava kuvvetlerinin, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna ordusunun 14. Mekanize Birliğinin Donetsk bölgesinde Soledar yerleşim biriminde bulunan füze ve topçu deposunu vurduğunu belirten Konaşenkov, saldırı sonucunda 19 askeri zırhlı araç ve 40’a yakın milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyledi.

    ABD üretimi Harpoon füze sistemi yok edildi

    Odessa bölgesinde Usatovo yerleşim biriminde Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla ABD üretimi Harpoon füze sistemi fırlatıcısını yok ettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesinde Daçnoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35. Deniz Tugayına ait yedek askerlerin eğitildiği geçici konuşlanma noktasını vurduğunu ifade etti.

    Rusya: Odessa’da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk #1

    200’den fazla Ukrayna askeri öldü

    Konaşenko, bu saldırı sonucunda 200’den fazla askerin öldürüldüğünü ve 10’dan fazla yabancı ülkelerde yapılan silahların yok edildiğini anlattı.

    Rus savaş uçaklarının, hava mücadelesinde Mıkolayiv bölgesinde Snigirevka yerleşim biriminde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağı ve Donetsk bölgesinde Dobropolye yakınlarında Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin bir günde 4 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu kaydetti.

    Son rakamları paylaştı

    AA'nın haberine göre Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 259 uçak, 143 helikopter, 1572 insansız hava aracı, 356 hava savunma füze sistemi, 4 bin 135 tank ve zırhlı araç, 760 çok namlulu roketatar, 3 bin 166 obüs ve havan topu, 4 bin 410 özel askeri araç imha edildi." dedi.

    Rusya: Odessa’da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk #2

    Rusya: Odessa’da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk #3

    Rusya: Odessa’da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk #4


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