Rusya orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin anlaşmadan çekildi

Rusya'dan 'füze' açıklaması...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın ABD tarafından atılan adıma rağmen itidali korumak için çaba sarf ettiğine işaret edilirken, "ABD ve müttefikleri orta ve kısa menzilli füze sistemleri çeşitli bölgelerde konuşlandırma planlarını açıkça belirtmekle kalmamış, aynı zamanda bu niyetlerinin pratikte uygulanması konusunda da önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmenin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğu ve bu nedenle çeşitli adımların atılmasını mecbur kıldığı vurgulandı.

Rusya'nın söz konusu füzelerin konuşlandırılması konusundaki uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği açıklamada, "Durum, ABD yapımı kara konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde fiilen konuşlandırılması yönünde geliştiğinden Rusya Dışişleri Bakanlığı, benzer silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı bir moratoryumun sürdürülmesi için gerekli koşulların ortadan kalktığını belirtmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

MEDVEDEV: DAHA FAZLASINI BEKLEYİN

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca açıklanan kararın NATO'nun anti-Rus politikalarının bir sonucu olduğunu ifade ederken, "Daha fazlasını bekleyin" dedi.

ABD ANLAŞMADAN 2019'DA ÇEKİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te yaptığı açıklamada ABD'nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, "Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan 2019'da çekilirken Rusya ise ABD'nin söz konusu füzeleri farklı bölgelere konuşlandırmaması halinde aksi yönde bir adım atmayacağını beyan etmişti.

ABD, anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak Rus yapımı İskender füzelerini göstermişti.