Rusya: Putin ve Erdoğan, Soçi'de savunma iş birliğini görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, savunma konusunun iki liderin gündeminde olacağını söyledi. Peskov, olası SİHA ortaklığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Tahran'da düzenlenen üçlü zirve kapsamında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, bu kez görüşmeyi Soçi'de gerçekleştirecek.

"Savunma iş birliği sürekli gündemde"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki liderin görüşmesinde savunma konusunun gündeme geleceğini ifade etti.

Peskov, "İki ülke arasındaki savunma iş birliği sürekli gündemde. Bu kadar hassas bir alanda yapılan iş birliği, ilişkilerimizin tüm yelpazesinin oldukça yüksek düzeyde olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Putin'in SİHA önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısında Rus lider ile İran'daki görüşmesine değinirken, "Putin, 'beraber çalışalım' dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, 'SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz' teklifinde bulundu." şeklinde bilgiler aktardığı belirtilmişti.

Peskov, Erdoğan ve Putin'in, son görüşmelerinde savunma iş birliğinin çeşitli yönlerine değindiğini söyledi.

"Soçi'de kesinlikle görüşülecek"

TASS'ın aktardığına göre, Kremlin sözcüsü, "Kural olarak, hemen hemen her toplantıda çeşitli yönler ele alınıyor, bu nedenle Soçi'de savunma iş birliği kesinlikle görüşülecek." diye ekledi.

SİHA sorusuna yanıt vermedi

Diğer taraftan Peskov, toplantının gündeminde Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarına dair iş birliğinin olup olmayacağı ve Rusya'nın bu tür bir iş birliği isteyip istemediği sorusuna yanıt vermedi.