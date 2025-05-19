Rusya: Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok

Haber Merkezi

Ukrayna ve Rusya heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar arasında yapılan müzakerelerden ateşkes kararı çıkmadı.

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi müzakere etmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI YOK"

Görüşme öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan açıklama geldi.

Peskov, bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşme için hazırlık yapıp yapmadığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" dedi.

PUTİN VE ZELESNKY İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Trump ile Putin görüşmesinin TSİ 17.00’de başlaması planlanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Putin ve Zelensky ile yapacağı görüşmelerin ardından bir açıklama yapması beklendiğini söyledi.

"TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK"

Leavitt, "Trump, Putin ile görüşmesinin ardından Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmelerin ardından da Başkan Trump açıklama yapmayı planlıyor" dedi. Leavitt, her iki görüşmenin de "önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

Leavitt ayrıca, "Trump, Putin ile muhtemel bir görüşmeye açık" dedi.

Sözcü, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına mümkün olduğunca çabuk bir ateşkes istediğini açıkça belirttiğini de sözlerine ekledi.