Rusya, Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanladı

Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim giderek artıyor.

Estonya, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, ittifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Eylül'de 3 MiG-31 tipi savaş uçağının, Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuşun, uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, uçakların "objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere" diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediği vurgulandı.

"ESTONYA HAVA SAHASI İHLAL EDİLMEDİ"

Açıklamada, "Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi.

Uçakların, uçuş rotası Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.