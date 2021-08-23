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    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması imzalayacağız

    Rus savunma sanayisi şirketinden yapılan açıklamada, anlaşmanın yakında hayata geçirileceği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:32
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    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması imzalayacağız

    Türkiye ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki konusundaki görüşmeler devam ediyor.

    Rus basınında, Ankara-Moskova hattındaki temaslara ilişkin bir haber yer aldı.

    YENİ S-400 ANLAŞMASI

    Interfax'ın haberine göre, Rusya ve Türkiye, yakın gelecekte Ankara'ya ilave S-400 hava savunma birimleri tedarik edilmesi için yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaşmış durumda.

    "GÖRÜŞMELERİN SON AŞAMASINDAYIZ"

    Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, "Army-2021" Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile ikinci parti S-400 anlaşmasını yakında imzalayacaklarını söyledi.

    Miheyev, "Görüşmeler devam ediyor ve son aşamada. Yakında ortaklarımızla sözleşmeyi resmiyete dökmeye başlayacağız." dedi.

    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması imzalayacağız #1

    "TÜRKİYE'DEKİ FUAR BAŞARILI GEÇTİ"

    Rus yetkili, ayrıca Türkiye'de düzenlenen IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda belli başarılar elde edildiğini kaydetti. "Fuar başarılı geçti ve heyetimiz oldukça iyi bir talep programı getirdi." ifadesini kullandı.

    RUSYA İLE İLK ANLAŞMA

    Moskova ve Ankara, 2017'de S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, Türkiye'yi Rusya'dan söz konusu sistemleri satın alan ilk NATO üyesi yaptı.

    İlk S-400 füze test atışı gerçekleşti ViDEO

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