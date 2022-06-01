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    Rusya: Türkiye, Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesine yardım edecek

    Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna limanlarının mayın temizliğinin düzenlenmesine Ankara'nın yardımcı olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 17:47
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    Rusya: Türkiye, Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesine yardım edecek

    Küresel gıda krizine karşı Ukrayna'daki tonlarca tahılın ihraç edilmesi bekleniyor.

    Deniz ablukası nedeniyle çıkmaza giren tahıl ihracatına ilişkin çözüm konusunda Türkiye devreye girdi.

    Erdoğan ve Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı

    Türkiye üzerinden koridor açılmasına dair her iki ülkeyle görüşmeler sürdürülürken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da meseleye değindi.

    Lavrov, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'nın Ukrayna limanlarındaki mayınları temizlemeye yardım edeceği konusunda anlaştığını söyledi.

    Lavrov: Türkiye mayın temizliğinde yardımcı olacak

    Lavrov, "Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, Türk meslektaşlarının rehin alınan gemileri oradan kurtarmak için Ukrayna limanlarının mayın temizliğinin düzenlenmesine yardımcı olmaya çalışacakları konusunda bir anlaşmaya varıldı." dedi.

    Son verilere göre Ukrayna'dan çıkarılmayı bekleyen 20 milyon ton tahıl olduğu konuşuluyor. Bu tahılların değerinin 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.


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