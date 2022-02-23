Rusya - Ukrayna gerilimi dünyanın gündeminde

Uluslararası medya kuruluşları, Moskova yönetiminin Kiev'e yönelik adımları karşısında Batı'nın tutumunu aktardı. Avrupa'nın savaşın eşiğine geldiğine dair ifadelere yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını "işgalin başlangıcı" şeklinde tanımladı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimini yaptırımlarla hedef alma kararı verdi.

"PUTİN, AVRUPA'YI SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRDİ"

Rusya-Ukrayna hattında gün geçtikçe tırmanan gerilim, dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

İngiltere'de yayın yapan inews gazetesi, "Putin, Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdi" başlığıyla, Putin'in Donbas'a asker gönderme kararının geniş ölçekli işgal korkularını artırdığını belirtti.

MOSKOVA'YA YAPTIRIMLARLA YANIT

Bu durum karşısında ABD, İngiltere ve AB'nin yaptırımlarla Rus bankalarını ve milyarder iş insanlarını hedef aldığı, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurduğu kaydedildi.

SAVAŞ TEHDİDİ ARTIYOR

The Guardian gazetesi, "Savaş tehdidi artıyor" başlığıyla aktardığı haberinde, Putin'in ayrılıkçıların elindeki bölgeleri tanıma kararına dikkat çekti.

Rus askerlerinin halihazırda Moskova'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarına girdiği, Putin'in açıklamalarının ilerlemenin devam edebileceğini gösterdiği belirtildi.

Haberde, Rostov'da konuşlandırılan Rusya'ya ait zırhlı askeri araçlara ilişkin kareye yer verildi.

GENİŞ KAPSAMLI İŞGAL HAZIRLIĞI

"Biden savaş konusunda uyarırken, Batı yaptırımlar uyguladı" manşetini atan The Times gazetesi, Rostov bölgesindeki Rus askeri varlığını gösteren fotoğrafla okurlarının karşısına çıktı.

Haberde, İngiliz milletvekillerinin Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar istediği, ABD'den Rusya'nın geniş kapsamlı işgale hazırlandığı açıklamasının yapıldığı ifade edildi.

Moskova'nın Kiev'den diplomatik personelini tahliye etme kararının, savaşın "an meselesi" olduğuna dair endişeleri artırdığına dikkat çekildi.

BIDEN'DAN PUTİN'E UYARI: GÜÇLERİNİ GERİ ÇEKMEZSEN...

New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, güçlerini geri çekmediği ve krizi çözmek için diplomatik çabalara girişmediği takdirde daha fazla yaptırım uygulanacağı konusunda uyardığını yazdı.

Biden'ın "Basitçe söylemek gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir bölümünü kopardığını açıkladı. Zorla daha fazla bölgeyi ele geçirmek için bir gerekçe oluşturuyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.





İLK YAPTIRIM DALGASI

"ABD ve Avrupalı müttefikler, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna girmesi sonrası ilk yaptırım dalgasını duyurdu" diyen Washington Post, yaptırımların Rus bankalarını ve iş insanlarını hedef aldığını aktardı.

Biden'ın yaptırımların ilk bölümünü açıkladığı, daha fazlasının ise ortaya çıkacak tabloya göre uygulanabileceği kaydedildi.



