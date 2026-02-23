İngiltere’de Epstein krizi derinleşiyor: Peter Mandelson gözaltına alındı

Jeffrey Epstein belgeleri Avrupa ülkelerini sarmayı sürdürüyor...

İngiltere'de devlet sırlarını Epstein ile paylaşmakla suçlanan İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Peter Mandelson, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki bir erkeğin “kamu görevini kötüye kullanma” şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

23 Şubat Pazartesi günü Camden’daki bir adreste gözaltına alınan Mandelson’ın sorgulanmak üzere Londra’daki bir polis merkezine götürüldüğü aktarıldı. Gözaltının, Wiltshire ve Camden bölgelerinde iki ayrı adrese yönelik arama emirlerinin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

EPSTEIN BAĞLANTISI SİYASİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

ABD’deki skandalın ardından İngiliz siyasetinde de yankı uyandıran Epstein bağlantısı, ülkede ciddi bir siyasi krize dönüştü.

Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmaların, Mandelson’ın 2009 yılında Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştiği belirtiliyor.

Mandelson, 2024 yılında İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış, ancak Epstein ile yazışmalarının bir kısmının kamuoyuna yansımasının ardından bir yıldan kısa süre içinde görevden alınmıştı.

İngiliz siyasetinde, Labour Party’nin 1997, 2001 ve 2005 genel seçim zaferlerinin başlıca stratejistlerinden biri olarak gösterilen Mandelson, yeni yazışmaların ortaya çıkması sonrası hem parti üyeliğinden hem de House of Lords üyeliğinden istifa etmişti.

İFŞA OLAN YENİ YAZIŞMALAR

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmalarında çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı.