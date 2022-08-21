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    Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.
    • 21.08.2022 - 14:08
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    Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

    "Kinjal" hipersonik füzelerini Ukrayna’da kullandıklarını hatırlatan Şoygu, "Kinjal bizim özel askeri operasyonumuzda üç defa kullanıldı ve üç defa da mükemmel performansını gösterdi." ifadelerini kullandı.

    "Dünyada bu özelliklere sahip başka füze yok"

    Dünyada bu füzenin özelliklerine sahip başka bir füze olmadığını dile getiren Şoygu, füzenin çok hızlı ve etkili yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekti.

    Şoygu, bu füzelerin Ukrayna’da önemli hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.

    Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık #1

    5. nesil Rus Su-57 savaş uçağı da kullanıldı

    AA'nın habeirne göre Rus Bakan Şoygu, Ukrayna’da 5. nesil Su-57 savaş uçağı da kullandıklarını belirterek, "Ukrayna'da Su-57 uçağı kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bu uçak mükemmel performansını gösterdi. Uçağın çeşitli hava savunma sistemlerine karşı çok yüksek derecede koruması var, füzelere karşı koruması var." diye konuştu.

    Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık #2

    Rusya: Ukrayna’da üç defa hipersonik füze kullandık #3


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