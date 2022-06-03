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    Rusya: Ukrayna'dan saldırı olursa, karar alma merkezlerini vururuz

    Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna güçlerine sağlanan silahların Rus topraklarına karşı kullanılmaması konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 08:58
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    Rusya: Ukrayna'dan saldırı olursa, karar alma merkezlerini vururuz

    Batılı ülkeler Ukrayna'ya askeri desteklerini sürdürürken, son olarak ABD Başkanı Joe Biden, 700 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini açıkladı.

    İlave yardım paketi, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini göndermeyi de içeriyor.

    Moskova'nın askeri yardım tepkisi

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlara ilişkin Moskova'nın tavrını açıkladı.

    Medvedev, El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD'den alınan silahların Rus topraklarına karşı kullanılması halinde, karar alma merkezlerini vuracaklarını söyledi.

    "Karar alma merkezlerini vurmaktan başka seçeneğimiz kalmaz"

    Medvedev, "Bu tür silahlar Rus topraklarına karşı kullanılırsa, ülkemizdeki silahlı kuvvetlerin, karar alma merkezlerini vurmak için harekete geçmekten başka seçeneği kalmaz." dedi.

    Söz konusu merkezler arasında Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer kurumlara ait binaların olduğunu belirten Medvedev, "Ancak, nihai karar verme merkezlerinin ne yazık ki Kiev topraklarında bile bulunmadığını anlamalısınız." diye konuştu.

    Rusya: Ukrayna dan saldırı olursa, karar alma merkezlerini vururuz #1

    Biden'ın değişen tavrına işaret etti

    Medvedev, bu durumun, dikkate almaları gereken bir "tehdit" olduğunu vurguladı.

    Aynı Rus yetkili, konuşmasının devamında şunları söyledi:

    "İlk başta, Başkan Biden, çoklu fırlatma roket sistemlerini (MLRS) tedarik etmeyeceklerini söylemişti. Sonrasında ise bu pozisyon değiştirildi. HIMARS gibi belirli silahların teslim edileceği açıklandı."


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