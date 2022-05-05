Rusya, Ukrayna'nın 'kara büyü' yaptığını iddia etti

Rusya, Ukrayna'nın 'kara büyü' yaptığını iddia etti

Luhansk bölgesinde bir askeri üssün duvarında garip bir sembol dikkat çekti. Rus medyası bunun bir kara büyü olduğunu Ukrayna'nın başka varlıklardan yararlandığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş iki ayı aşkın süredir devam ediyor.

Bir çok Avrupa ülkesi Ukrayna'nın yanında net tavır göstererek askeri ve maddi desteklerde bulundu.

'Ukrayna doğaüstü güçlerden yararlanıyor' iddiası

Ancak Rus medyasının geçtiği bir habere göre Ukraynalılar sadece Avrupa'dan yardım almıyor, aynı zamanda doğaüstü güçlerden de yararlanıyor.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka köyünün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında bulunan bir sembol için Rus haber ajansı RIA, sembolün kanla çizildiğini ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

"İşaretler ile daha fazla hasara neden olmak istiyorlar"

Ukraynalı askerlerin kara büyü yaptığına dair ciddi işaretler olduğunu ifade eden ajans söz konusu sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalıların silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıkların gördük. İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar"





"Karanlık güçlerin büyülü mührü"

Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais ise siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu iddia etti.

Dais, Ukraynalıların silahlarını güçlendirmek için ritüeller gerçekleştirdiklerini ve doğaüstü güçlerden kendilerine silah gönderilmesini istediklerini belirtti.

"Zain İbranice'de 'Kılıç' demek"

Sembolü inceleyen kültürbilimci, "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor." dedi.