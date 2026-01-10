Rusya: Ukrayna'nın Volgograd saldırısı sonucu petrol deposunda yangın çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında barış planının hayata geçirilmesi için uluslararası eforlar sürerken savaş da son hızıyla devam ediyor.

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.

PETROL DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Saldırının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü kaydeden Boçarov, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktı. Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

59 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.