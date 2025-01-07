Rusya: Ukrayna'nın yıkıcı siyaseti Moldova'da enerji krizini körüklüyor

AA & Ensonhaber

Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesindeki doğalgaz krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgede 1 Ocak itibarıyla Rus doğalgazının kesildiği ve bu sebeple durumun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, "Kişinev yönetiminin Gazprom ile ilişkilerinde yaşanan sorunları kasıtlı olarak göz ardı etmesi bölgedeki krizin ana nedeni. Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetiminin yıkıcı siyaseti Moldova'da enerji krizini körüklüyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmadığına dikkati çekilen açıklamada Transdinyester bölgesindeki durumun Batı ve Ukrayna tarafından suni olarak oluşturulduğu vurgulandı.

SEVKİYAT DURDURULDU

Transdinyester bölgesine Rus doğalgazı Ukrayna üzerinden sevk ediliyordu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddettiğini ve bu sebeple Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının durdurulduğunu 1 Ocak'ta bildirmişti.

Gazprom ayrıca Moldova'ya borcunu ödemediği için doğalgaz sevkiyatını 1 Ocak'ta durdurduğunu bildirmişti.