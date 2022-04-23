Rusya ve İspanya'daki iki Rus oligark, aile üyeleriyle birlikte ölü bulundu

Rusya ve İspanya'daki iki Rus oligark, aile üyeleriyle birlikte ölü bulundu

İspanya'nın Girona ve Rusya'nın Moskova kentlerinde yaşayan, Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev'in, 20 Nisan'da ilk önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettikleri açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrası Rus oligarklara Batılı ülkelerce yaptırım kararları alındı.

Birçok Batı ülkesinde Rus iş insanlarına ait mal varlıklarına el konulurken, biri İspanya'da diğeri de Rusya'da yaşayan 2 oligarkın aileleriyle birlikte öldürülmüş halde bulunması gündem oldu.

İntihar mı, cinayet mi

İspanyol basınında yer alan haberde, iki Rus oligarkın, aynı gün önce aile üyelerini öldürüp daha sonra intihar etmelerinin araştırıldığı kaydedildi.

Ailesini öldürüp intihar ettiği açıklandı

Polis kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgilerde, Girona'nın Lloret de Mar yerleşim yerinde 20 Nisan'da yaşayan olayda, Novatek adlı doğalgaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya'nın evinde bıçakla önce eşi (53) ve kızını (16) öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi.

Fransa'da yaşayan oğlu, evde cesetleri buldu

Polisin, Protosenya'nın Fransa'da yaşayan oğlunun ailesinden haber alamayınca Girona'daki eve gelip içeride cesetleri görmesinin ardından ettiği telefonla olay yerine geldiği aktarıldı.

Moskova'da bir başka oligarkın ailesi katledildi

Haber ilk, aile içi şiddet olarak verilse de aynı tarihte bu kez Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiğinin duyurulmasıyla başka şüpheler yarattı.

İspanyol basını, polisin Girona'da yaşanan olayla ilgili farklı seçenekleri de araştırdığını yazdı.