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    Rusya ve Kazakistan ortak askeri tatbikat yapacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Soçi'de bir araya gelmesinin ardından, 2 ülkenin ortak askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.
    • 19.08.2022 - 22:35
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    Rusya ve Kazakistan ortak askeri tatbikat yapacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en yakın müffetiklerinden olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Soçi'de ağırladı.

    Ekonomik ilişkiler

    Görüşme öncesinde açıklama yapan Putin ülkeler arası ekonomik ilişkilere değinerek, "Geçtiğimiz yıl yüzde 34,4 büyüyen ticari ciromuz bu yılın ilk 5 ayında yüzde 9,8'e ulaştı. Ülkeler arasında gerçekleşen karşılıklı yatırımlarda Rusya'nın yatırımları 17 milyar dolara, Kazakistan'ın yatırımları ise 4 buçuk milyar dolar düzeyine yükseldi" dedi.

    "Ortak tatbikatlar da dahil çeşitli etkinliklerin hazırlığını yapıyoruz"

    Konuşmasının devamında iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere de değinen Putin, "Ekim ayında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutlayacağız. Dışişleri ve savunma bakanlıklarımız, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında ortak tatbikatlar da dahil çeşitli etkinliklerin hazırlığını yapıyor" ifadelerini kullandı.

    Kazakistan ve Rusya en uzun kara sınırına sahip

    Tokayev de bu yıl Kazakistan'ın başkanlık edeceği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinden bahsederek, "Bu yıl Kazakistan, BDT zirvesine başkanlık ediyor. Ekim ayında BDT zirvesi yapılacak. Özellikle Rusya, BDT'de önemli bir rol oynadığından, kişisel katılımını çok önemsiyoruz. Ayrıca Kazakistan ve Rusya, dünyanın en uzun kara sınırına sahip. Bu sınır tamamıyla belirlenmiş durumda" dedi.


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