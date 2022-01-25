Rusya, yaptırım halinde Avrupa'ya doğalgazı kesecekleri iddiasını yalanladı

Moskova yönetimi, Batı'dan yaptırımlara aynı şekilde karşılık vermeyeceğini söyledi.

Batı, Ukrayna'ya saldırı durumunda Rusya'yı "ağır yaptırımlarla" tehdit ediyor.

Yaptırımlar karşısında ise Moskova'nın, Avrupa'ya doğalgaz arzını keserek yanıt vereceği konuşuluyor.

GAZ KESİNTİSİ İDDİALARINA YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'ya misilleme söylentileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Peskov, "Rusya, Doğu ile Batı arasındaki çatışmanın en zor anlarında anlaşma yükümlülüklerini kusursuz bir şekilde yerine getirmiştir." dedi.

"HABERLER HİSTERİ"

DPA'nın haberine göre, Rusya'nın hiçbir zaman güvenilirliğinden şüphe duymadığını söyleyen Peskov, Avrupa basınında gaz arzının durdurulacağına yönelik haberlerin "histeri" olduğunu kaydetti.

BATI'DAN RUSYA'YA TEHDİT

Batı, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Moskova'yı "bunun sonuçlarına katlanmakla" tehdit ediyor.

Rusya ise asker yığınağına rağmen böyle bir işgal planı olmadığını söylüyor.

"GAZ TEDARİKİ RİSKE GİREBİLİR" ENDİŞESİ

Avrupa'da "Batı yaptırım uygularsa, Rusya'dan gelen gaz tedariki riske girebilir." görüşü hakim.