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    Rusya'da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı

    Moskova'da düzenlenen 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı, şehir karanlığa büründü.
    • AA
    • 28.03.2021 - 00:02
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 00:38
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    Rusya'da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi.

    2 BİNDEN FAZLA YAPININ IŞIKLARI KAPATILDI

    Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, hükümet ve parlamento binalarının yanı sıra Ostankino Kulesi, Büyük Tiyatro, bazı müze, stadyum ve parklar dahil 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.

    Rusya da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı #1

    "YARIN NE OLACAĞINI VE ÇOCUKLARA NELERİN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

    Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada milyonlarca kişinin etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu insanlar, dünya ile ilgili nelerin yaşandığını, yarın ne olacağını ve çocuklara nelerin kalacağını düşünüyor." dedi.

    Rusya da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı #2

    WWF Rusya Müdürü Dmitriy Gorşkov da daha önce doğa ve insan için tehlikeli kazaların yaşandığını, dünyada meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin açık olması gerektiğini söyledi.

    Rusya da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı #3

    HER YIL DÜZENLENİYOR

    WWF tarafından 2007'den beri her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıt, yapı ve binaların ışıkları 1 saatliğine kapatılıyor. Rusya, etkinliğe 2009'dan beri katılıyor.

    Rusya da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı #4

    Rusya da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı #5

    Rusya da 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saat kapatıldı #6

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