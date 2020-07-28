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    Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu

    Ekaterina Kirichenko adlı 32 yaşındaki kadının 12’nci bebeğine, 'Victoria’ ismini verdiği öğrenildi.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 14:36
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    Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu

    Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde yaşayan Yanis ve Ekaterina Kirichenko çifti, 12’nci kez ebeveyn oldu.

    32 yaşında 12’nci kez doğum yapan Ekaterina bebeğini, bölgedeki Yekaterinburg kentindeki Anneleri ve Bebekleri Koruma Merkezi'nde dünyaya getirdi.

    Çiftin bebeğine ‘Victoria’ ismini verdiği ifade edildi.

    MİLLETVEKİLİNDEN TEBRİK

    Sosyal medya hesabından çifti kutlayan Asbest Şehri Duma Milletvekili Natalya Krylova, “Verkhovyna köyünden, harika bir çift olan Yanis ve Ekaterina Kirichenko'nun ailesine bir bebek daha katıldı.” ifadelerini kullandı.

    Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu #1

    Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu #2

    Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu #3

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