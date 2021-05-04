Euro
9.9939
0.39%
Dolar
8.3107
0.77%
Altın
478.87
0.68%
Borsa
1.416
-0.34%
Bitcoin
448.899
-6.28%
EXEN Coin
28.13
0.82%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Rusya'da, aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber hayatını kaybetti

    40 gün boyunca aç ve susuz kalabileceğini iddia eden Vıygranovskiy, yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da, aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber hayatını kaybetti

    Rusya'da yaşayan ve YouTube üzerinde çok sayıda aboneye sahip olan Vıygranovskiy, ilginç bir deney yapmaya karar verdi.

    Aç ve susuz kalmayı denemek istediğini söyleyen YouTuber'ın sonu acı oldu.

    DURUMU KÖTÜLEŞİNCE YER DEĞİŞTİ

    Mart ayı itibarıyla Moskova'da deneyine başlayan YouTuber, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirtti.

    Deneyin onuncu gününde durumu kötüleşmeye başalayan Vıygranosvkiy, Abhazya’ya gitti. YouTuber deneyine burada devam edeceğini belirtti.

    "BU SADECE BİR OYUNDU"

    Deneyin yirminci günü itibariyle tokluk hissi duyduğunu söyleyen Vıygranovsiy, kilo verdiğini belirtti. Kilo veren YouTuber, fiziksel bir aktive yapmak için halinin kalmadığını söyledi.

    Otuz beşinci günde neredeyse ölmek üzere hissettiğini belirtmesine rağmen deneyine devam eden YouTuber, şunları söyledi:

    "Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı hiçbir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem."

    DENEY BİTMEK ÜZEREYKEN ÖLDÜ

    Yakınları yaptıkları açıklamada, YouTuber’ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak  üzereyken hayatını kaybettiğini belirtti.

    YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

    Rusya da, aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir