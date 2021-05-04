Rusya'da, aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber hayatını kaybetti

40 gün boyunca aç ve susuz kalabileceğini iddia eden Vıygranovskiy, yaşamını yitirdi.

Rusya'da yaşayan ve YouTube üzerinde çok sayıda aboneye sahip olan Vıygranovskiy, ilginç bir deney yapmaya karar verdi.

Aç ve susuz kalmayı denemek istediğini söyleyen YouTuber'ın sonu acı oldu.

DURUMU KÖTÜLEŞİNCE YER DEĞİŞTİ

Mart ayı itibarıyla Moskova'da deneyine başlayan YouTuber, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirtti.

Deneyin onuncu gününde durumu kötüleşmeye başalayan Vıygranosvkiy, Abhazya’ya gitti. YouTuber deneyine burada devam edeceğini belirtti.

"BU SADECE BİR OYUNDU"

Deneyin yirminci günü itibariyle tokluk hissi duyduğunu söyleyen Vıygranovsiy, kilo verdiğini belirtti. Kilo veren YouTuber, fiziksel bir aktive yapmak için halinin kalmadığını söyledi.

Otuz beşinci günde neredeyse ölmek üzere hissettiğini belirtmesine rağmen deneyine devam eden YouTuber, şunları söyledi:

"Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı hiçbir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem."

DENEY BİTMEK ÜZEREYKEN ÖLDÜ

Yakınları yaptıkları açıklamada, YouTuber’ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak üzereyken hayatını kaybettiğini belirtti.

YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.



