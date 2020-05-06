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    Rusya'da bir bakan daha koronaya yakalandı

    Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın, koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.05.2020 - 15:11
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    Rusya'da bir bakan daha koronaya yakalandı

    Rusya'da; Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov'un ardından bir bakanın daha korona tasti pozitif çıktı.

    Rusya Kültür Bakanı Lyubimova’nınkoronavirüse yakalandığı, ancak semptomlarının hafif olduğu belirtildi.

    "UZAKTAN ÇALIŞIYOR"

    Kültür Bakanlığı Sözcüsü Anna Usaçeva, “Olga Lyubimova uzaktan çalışıyor. İş görüşmelerini video konferans üstünden gerçekleştirip, toplantılara katılmaya devam ediyor.” açıklaması yaptı.

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