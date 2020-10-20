Rusya'da bir çocuk, kardeşinin olduğu arabayla merdivenden düştü

Rusya'da bir çocuk, kardeşinin olduğu arabayla merdivenden düştü

Rusya'da 6 yaşındaki kız, annesi alışveriş yaptığı sırada bebek arabasındaki erkek kardeşini yürüyen merdivenlere iterken kardeşiyle birlikte düştü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da iki çocuk annesi bir kadın, alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı Mudina ve bebek arabasındaki erkek çocuğu Mukhammadali’yi dikkatinden kaçırdı.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE AŞAĞI DÜŞTÜLER

Mudina, bebek arabasında duran erkek kardeşini yürüyen merdivenlere doğru itti. Bebek arabasının tekerlekleri yürüyen merdivene sıkışınca Mudina ve Mukhammadali takla atarak aşağıya düştü.

Rusya'da bir çocuk, kardeşinin olduğu arabayla merdivenden düştü-Video

SOSYAL MEDYADA ANNEYE TEPKİLER

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rus medyası, iki çocuğun da başlarından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar, ihmalkar anneye tepki gösterdi.