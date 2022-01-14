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    Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi

    Rusya'da bir kişi, yerel saatle 22.00'den itibaren başlayan alkol satış yasağı sonrası bir markete girdi. Kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 20:24
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 21:28
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    Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi

    Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin Plast kentinde bir kişi, gece saatlerine doğru bir markete giderek, alkol almak istedi.

    ALKOLÜ YERE DÖKEREK ATEŞE VERDİ

    Yerel saatle 22.00'den itibaren başlayan alkol satış yasağı nedeniyle kendisine alkol satamayacağını söyleyen market çalışanlarına kızan şahıs, elindeki içki şişesinde bulunan alkolü yere dökerek marketi ateşe verdi.

    Şahıs, ardından hızla markette kaçarken, iki market çalışanı yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından markete gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden marketi ateşe veren şahsın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Çıkan yangında ise sadece marketteki buzdolabında maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

    Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi VİDEO

    Rusya da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi #1

    Rusya da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi #2


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