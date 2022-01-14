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Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi

Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi

Rusya'da bir kişi, yerel saatle 22.00'den itibaren başlayan alkol satış yasağı sonrası bir markete girdi. Kendisine alkol satmayan marketi ateşe verdi.