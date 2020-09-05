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    Rusya'da bir markette eski eşini 12 yerinden bıçakladı

    Ayrıldığı eşini takip eden saldırgan, eski eşi markette alışveriş yaptığı sırada 12 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadının sağlık durumu iyiye giderken, saldırgan hala aranıyor.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 05.09.2020 - 12:06
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    Rusya'da bir markette eski eşini 12 yerinden bıçakladı

    Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Zainsk şehrinde eski koca dehşeti yaşandı.

    Ayrlığı kabullenemeyen eski eş, geçtiğimiz yıl kendisinden ayrılan eşine önce tehditler savurdu, ardından takibe aldı.

    Daha sonra eski eşini takip eden saldırgan eş, eski eşinin markete girmesinin ardından içeriye girdi.

    BIÇAKLA MARKETE GİRDİ

    Bir kasiyer ve 3 müşterinin bulunduğu markete giren saldırgan koca, dehşet saçtı. Zanlı cebindeki bıçağı çıkararak eski eşini karnından defalarca bıçakladı.

    Rusya da bir markette eski eşini 12 yerinden bıçakladı #1

    MÜŞTERİLER İZLEDİ

    Karısı direnirken marketteki müşteriler saldırgan kocayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra müşteriler de saldırıyı izlerken saldırgan koca bıçak darbelerini eski eşinin boynuna ve sırtına indirmeye devam etti.

    Rusya'da bir markette eski karısını 12 yerinden bıçakladı VİDEO


    12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

    Saldırgan koca eski eşini karnından, boynundan ve sırtından toplamda 12 kez bıçakladı. Yere dizleri üzerine çöken kadın hareketsiz kalınca saldırgan marketten kaçarak uzaklaştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

    Rusya da bir markette eski eşini 12 yerinden bıçakladı #2

    KADININ SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

    Yoğun bakıma alınan talihsiz kadının durumunun iyiye gittiği açıklandı. Zainsk bölge savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameraları izlenerek saldırgan eski kocanın Süleyman Kırgızov olduğu belirlendi.

    ZANLI ARANIYOR

    Polis ekipleri her yerde zanlıyı arıyor.

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