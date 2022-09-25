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    Rusya'da cepheye gidenler uğurlandı

    Cepheye gitmek üzere yola çıkmaya hazırlananlar, yakınlarına veda etti. Uğurlama esnasında duygu dolu anlar yaşanırken, Moskova ise eyleme sahne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 13:08
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    Rusya'da cepheye gidenler uğurlandı

    Kısmi seferberlik ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından cepheye gidişler hız kazandı.

    Putin'in çağrısı, 300 bin tecrübeli askerin savaşa katılmasını kapsıyor.

    Rusya'da veda vakti

    Aileler, cepheye giden yakınlarını uğurlarken objektiflere yansıdı. Veda sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

    Tren istasyonları ve ordu kontrol noktaları, genellikle genç çiftlerin yer aldığı ayrılıklara sahne oldu.

    Moskova'da seferberlik hareketliliği

    Bir yanda bu manzaralar varken, diğer taraftan başkent Moskova, seferberlik karşıtlarının gösterisine sahne oldu.

    Eylemler sırasında göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Bazı eylemciler gözaltına alındı.

    Rusya da cepheye gidenler uğurlandı #1

    AB'den Rus muhaliflere yeşil ışık

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ülkeden kaçmak isteyen Rus vatandaşlarına giriş izni vermeleri gerektiğini savundu.

    Michel, Politico'ya verdiği demeçte, "Rusya'da insanlar, siyasi görüşleri nedeniyle tehlikedeyse, Kremlin'in Ukrayna'da bu savaşı başlatma konusundaki bu çılgın kararına uymadıkları için, bunu dikkate almalıyız." dedi.

    Rusya da cepheye gidenler uğurlandı #2

    Putin: Kararnameyi imzaladım

    Seferberlik kararını açıklayan Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." demişti.

    "Tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak"

    AA'nın aktardığına göre, Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek, “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak.

    Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” diye konuşmuştu.

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