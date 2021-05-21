Euro
10.2311
-0.3%
Dolar
8.3718
-0.1%
Altın
504.57
-0.25%
Borsa
1.457
0.51%
Bitcoin
336.215
-2.14%
EXEN Coin
43.45
4.69%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Rusya’da düşen yıldırımdan saçılan kıvılcım, yayaların üzerine yağdı

    St. Petersburg şehrinde bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çıkan kıvılcımlar, etrafa saçılarak caddede yürüyen yayaların üzerine yağdı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da düşen yıldırımdan saçılan kıvılcım, yayaların üzerine yağdı

    Rusya’nın St. Petersburg şehri, şiddetli yağışa teslim oldu. Önceki gün başlayan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

    Hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

    METAL KAPLAMAYA İSABET ETTİ

    Soldat Korzun Caddesi’nde 2 kişinin yolda yürüdüğü sırada bir binanın çatısına yıldırım düştü.

    Yıldırım, çatının metal kaplamasına isabet etti.

    Çıkan kıvılcımlar etrafa saçıldı, caddede yürüyenlerin üzerine yağdı.

    Rusya’da düşen yıldırımdan saçılan kıvılcım, yayaların üzerine yağdı ViDEO

    Rusya’da düşen yıldırımdan saçılan kıvılcım, yayaların üzerine yağdı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şemsiyeli bir vatandaşın ve sırt çantalı bir gencin kıvılcımlar arasında kaldığı anlar görüldü.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Fırtına nedeni ile son iki günde şehirde 60 ağaç devrildi.

    11 araç da maddi hasar meydana geldi.

    Rusya’da düşen yıldırımdan saçılan kıvılcım, yayaların üzerine yağdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir