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    Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi

    Rusya'da kimliği belirsiz saldırgan, asansörde gasp ettiği 15 yaşındaki çocuğu döverek komaya soktu.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 04:15
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 04:23
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    Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi

    Rusya'nın Samara kentinde 15 yaşındaki bir çocuk asansörde gaspa uğradı.

    Çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti.

    TELEFONUNU ALIP KAÇTI

    Çocuğu dakikalarca yumruklayan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

    Bina sakinleri, asansörde yerde yatan çocuğu görmelerinin ardından polisi ve ambulansı aradı.

    Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi VİDEO

    KOMAYA GİRDİ

    Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasının kırıldığı, beyin sarsıntısı geçirdiği ve komada olduğu aktarıldı.

    Polisler tarafından asansörün güvenlik kamerası görüntülerinin çıkarıldığı ve gaspçının bulunması için çalışma başlatıldığı açıklandı.

    Rusya da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi #1

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