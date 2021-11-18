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    Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü

    Krasnoyarsk kentinde bir gıda deposundaki çok katlı raflar çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir işçi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 03:32
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 04:03
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    Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü

    Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde büyük bir gıda deposundaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çok katlı raflar çöktü. Durumu fark eden işçiler can havliyle kaçmaya başladı.

    İŞÇİLERDEN BİRİ KAÇTI, DİĞERİ RAFLARIN ALTINDA KALDI

    İşçilerden biri ilk yıkılan raflardan kaçıp yandaki raflara saklandı. Ancak talihsiz işçinin saklandığı raflar da çöktü. Çöken rafların altında kalan işçi ağır yaralandı. Savaş alanına dönen depoya kurtarma ekipleri gönderildi.

    Rusya'da gıda deposundaki raflar çöktü - Video

    YARALI İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

    Kutulanmış şişe ve rafların altında kalan işçi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar ve kesikler olduğu, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Rusya da gıda deposundaki raflar çöktü #1

    Sibirya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başta depo yöneticileri olmak üzere birçok kişinin ifadesinin alındığı ve kazada sorumluluğu bulunanların tespit edileceği duyuruldu.

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