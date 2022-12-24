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    Rusya'da huzurevinde yangın: 20 ölü

    Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
    • 24.12.2022 - 08:28
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    Rusya'da huzurevinde yangın: 20 ölü

    Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Kemerovo’da iki katlı binadaki özel bir huzurevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    20 kişi öldü

    Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

    AA'nın verdiği bilgiye göre; itfaiyenin tamamen söndürdüğü yangın yerinde incelemeler sürüyor.

    Yangın sonucunda tamamen yok olan ikinci kattaki huzurevinin kaçak olduğu belirtiliyor.

    Rusya da huzurevinde yangın: 20 ölü #1


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