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    Rusya’da, kır evinde çıkan yangında 7 kişi öldü

    Tomsk bölgesindeki bir kır evinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında bir aile yok oldu. Alevlerin arasında kalan 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
    • 17.07.2022 - 17:14
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    Rusya’da, kır evinde çıkan yangında 7 kişi öldü

    Rusya'nın Tomsk bölgesinde bulunan Kolbinka köyündeki bir kır evinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü…

    Alevler evin her yerini sardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, evde yaşayanların kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

    Bir aile, alevlerin arasında kalarak canından oldu

    İHA’nın haberine göre; yapılan müdahaleler istenilen sonucu vermedi. En küçüğü 7, en büyüğü 12 yaşında olmak üzere 5 çocuk ve 48 yaşındaki baba ile 41 yaşındaki anne alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

    Rusya’da, kır evinde çıkan yangında 7 kişi öldü VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    Rusya Soruşturma Komitesi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Annenin daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 3 kez ifadesinin alındığı öğrenildi.


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