Rusya'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç elektrik tellerini koparınca 1 kadın ve 2 çocuk elektrik akımına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu.

Rusya'ya bağlı Udmurtya'nın Glazov şehrinde, bir kadının 2 çocuğuyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ikiye ayrıldı.

Ağacın kopan parçası elektrik kablolarının üzerine düşerken, ağırlığı taşıyamayan teller de koptu.

KIL PAYI KURTULDULAR

Elektrik akımı nedeniyle büyük bir parlama oluşurken, kadın ve çocuklar ise ağacın ve tellerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, kadın ve çocukları hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Rusya'da kopan elektrik tellerinden mucize kurtuluş VİDEO