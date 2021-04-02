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    Rusya’da köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı

    Canlı yayın sırasında parkta dolaşan bir köpek muhabirin elindeki mikrofonu kapıp kaçtı. Muhabir köpeği yakalamak için peşinden koşmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 14:52
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    Rusya’da köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı

    Rusya’da canlı yayın sırasında eşine rastlanır bir olay gerçekleşti.

    Bir haber kanalında spiker ve muhabir gerçekleştirdikleri yayın sırasında bilgi alışverişi yapıyordu.

    O sırada yayına dışarıda bir parkta devam eden kadın muhabir davetsiz bir misafirle karşılaştı.

    ÜZERİNE ZIPLADI

    Golden Retriever ırkı bir köpek kadının elindeki mikrofonu gözüne kestirdi. Bir anda muhabirin üzerine koştu.

    Kadın köpeği fark ettiğinde artık çok geçti. Köpek kadının üzerine zıpladı. Dişleri ile elindeki mikrofonu kavrayan köpek hızla koşmaya başladı.

    Rusya’da köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı #1

    YAKALAMAYA ÇALIŞTI

    Neye uğradığını şaşıran muhabir kadın, köpeğin peşinden koşup yakalamaya çalıştı. O sırada canlı yayını çeken kameraman, muhabir ile köpek arasında yaşanan kovalamaca anlarını kayda aldı.

    Stüdyoda bulunan spiker ise olayı şaşkınlıkla izledi. Kısa süre sonra toparlanan spiker, yayına devam etti.

    Rusya'da köpek canlı yayın sırasında muhabirin mikrofununu kapıp kaçtı VİDEO

    Rusya’da köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı #2

    Rusya’da köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı #3

    Rusya’da köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı #4

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