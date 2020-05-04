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    Rusya'da korona anketi: Putin güven kaybediyor

    Ülkedeki koronavirüs vakaları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güvenin gerilediği belirtildi.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 13:24
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    Rusya'da korona anketi: Putin güven kaybediyor

    Koronavirüs salgınında son dönemde artışın yaşandığı Rusya'da, salgınla mücadeleye ilişkin bir anket yapıldı.

    Ankette; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüs sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği ortaya çıktı.

    YÜZDE 8'LİK OY KAYBI

    Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından mart ayında düzenlenen ankete katılanların yüzde 46’sı, Putin’i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor.

    2019'DA YÜZDE 54 OY ORANINA SAHİPTİ

    2019’un haziran ayında ise bu oranın yüzde 54 olduğu belirtildi.

    RUSYA'DA KORONA TABLOSU

    Koronavirüs vakasının 145 bin 268 olarak kayıtlara geçtiği Rusya'da, 1356 kişi yaşamını yitirdi.

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