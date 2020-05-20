Rusya'da korona vaka sayısı 300 bini aştı

Ülkede son 24 saatte 8 bin 764 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı 2 bin 972’ye çıktı.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Ülkenin Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705’e ulaştı.

Ülkede ölü sayısı 135 artarak 2 bin 972’ye, iyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392’ye çıktı.

VAKALARIN YÜZDE 45,9'UNDA BELİRTİ YOK

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 3,2’den yüzde 2,9’a düştüğü belirtilirken, yeni vakaların yüzde 45,9’unda semptom görülmediği açıklandı.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı, nisan sonundan bu yana ilk defa 3 binin altına düştü.

36 BİN 936 KİŞİ İYİLEŞTİ

Şehirde vaka sayısı 2 bin 699 artarak 152 bin 306’ya, ölü sayısı 75 artarak 1726’ya yükseldi.

Şehirde toplam 36 bin 936 kişi sağlığına kavuştu.

273 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 7 milyon 500 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 273 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısı yaşanan ülke konumunda bulunuyor.

İÇ TURİZM, KADEMELİ OLARAK 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, ülkede turizm sektöründeki bazı kısıtlamaların 1 Haziran’dan itibaren kaldırılmaya başlanacağını belirterek, ilk aşamada bazı bölgelerde sağlık lisansı olan sanatoryum ve apart otellerin açılacağını açıkladı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, salgının başlamasından sonra 20 Mart’tan 19 Mayıs’a kadar yurt dışından 182 binden fazla Rus vatandaşının tahliye yoluyla ülkeye getirildiği bildirildi.