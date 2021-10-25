Rusya'da koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması kararı alındı

Putin'in talimatıyla belirli saatlerde eğlence etkinliklerinin düzenlenmesi yasaklanacak.

Rusya'da son 24 saatte 37 bin 930 kişinin koronavirüse yakalanmasıyla ülkede salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Vakalarda son günlerde yaşanan artışın ardından ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgına karşı önlemlerin sıkılaştırılmasına karar verdi.

PUTİN'DEN TALİMAT

Talimatta, Rusya Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı aracılığıyla vakaların arttığı bölgelere destek sağlanması talep edilerek test sayısının artırılması ve virüse yakalananlarla temas edenlerin izole edilmesi istendi.

"AŞILAMA HIZLANDIRILMALI"

Aşılama sürecinin hızlandırılması gerektiği, vakaların yüksek seyrettiği bölgelere sağlık uzmanı takviyesi yapılacağı belirtildi.

RESTORAN VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE KISITLAMA

Karar kapsamında, Rusya İnsan Sağlığını ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, (Rospotrebnadzor) virüse karşı alınan önlemlerin uygulanmasını denetleyecek, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence etkinliklerinin düzenlenmesi ile restoran ve kafelerin faaliyet göstermesi yasaklanacak.

AŞI İÇİN 2 GÜN ÜCRETLİ İZİN

Aşılanmayan 60 yaş üstü kişilerin izolasyonda kalacağı, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlarınsa bir ay uzaktan çalışacağı ifade edildi. Çalışanlara da koronavirüs aşısı olmaları için 2 gün ücretli izin verilecek.

Bazı kurumlara aşı sertifikası, barkodu (QR kod) veya 72 saat içinde alınmış negatif test sonucu olmadan girilemeyecek. Bu kurumların listesi ise ayrıca belirlenecek.

RUSYA'DA SALGININ BİLANÇOSU

Rusya'da toplam vaka sayısı 8 milyon 279 bin 573'e çıktı. Son 24 saatte sağlığına kavuşan kişi sayısı 20 bin 690 artarak 7 milyon 186 bin 611'e, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 1069 artışla 231 bin 669'a yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 778 artarak 1 milyon 774 bin 707, virüs kaynaklı ölümler de 83 artışla 30 bin 786 oldu.

İlk koronavirüs vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 35 bin 660, can kaybı ise 1072 olarak açıklanmıştı.