Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 200 bine yaklaştı

Son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 817 artış gösterirken, 104 kişi daha hayatını kaybetti.

Rusya'da koronavirüs salgınında vaka ve ölüm artışı devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 bin 817 artarak 198 bin 676’ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 1827’ye, 5 bin 308 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 31 bin 916’ya çıktığı belirtildi.

Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu kaydedilen açıklamada, yeni vakaların yüzde 40,7’sinde hastalık belirtilerinin bulunmadığı aktarıldı.

MOSKOVA'DA ÖLEN SAYISI BİNİ GEÇTİ

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısının 5 bin 667 artarak 104 bin 189'a, ölü sayısının da 54 artarak 1010’a çıktığı kaydedildi.

Toplam 12 bin 779 kişinin iyileştiği aktarılan açıklamada, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu belirtildi.

RUS ORDUSUNDA 36 YENİ VAKA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mart ayının başından bu yana orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 36 artarak 1576’ya yükseldiği, 275 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, askeri okullarda 1380 vakaya rastlandığı ve 431 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, orduda 384 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 37’sinin iyileştiği ifade edildi.

TOPLAM TEST SAYISI 5 MİLYONUN ÜZERİNDE

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 234 bin olmak üzere, bugüne kadar 5 milyon 200 binin üzerinde testin yapıldığını, yaklaşık 242 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Rusya'da, ilk koronavirüs vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

(Mihail Mişustin)

KORONAVİRÜS, DEVLET KADEMESİNE SIÇRADI

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde koronavirüs tespit edilmişti.