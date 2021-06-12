Rusya’da koronavirüs vakaları artması ile tatil ilan edildi

Koronavirüs vakalarında meydana gelen artış nedeni ile ülkede 15-19 Haziran tarihlerinde tatil ilan edildi. Birçok mekan geçici olarak kapatıldı.

Rusya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, vakaların artması ile sıklaştırıldı.

Başkent Moskova'da 9 Haziran’da günlük 4 bin 124 olan koronavirüs vakalarının sayısı, son 24 saatte 6 bin 701 artarak 1 milyon 227 bin 13'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 artışla 20 bin 838'e yükseldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, özellikle son bir hafta içinde salgının aniden arttığını ifade etti.

AĞIR HASTALAR ÇOĞALDI

Virüs bulaşanların sayısının geçen yılki en yüksek seviyeye doğru fırladığını, özellikle genç ve orta yaşlılar arasında ağır hastaların çoğaldığını ifade etti.

Şehirde bulunan hastanelerdeki yatak sayılarının yeniden arttırıldığını belirtti.

UZAKTAN ÇALIŞMA TAVSİYE EDİLDİ

Şehirdeki firmalara, çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalışması tavsiye edildi.

Sobyanin, özellikle kronik hastalığa sahip 65 yaş ve üstü, aşı olmamış işçilerin bu uygulamaya tabi tutulmasını istedi.

9 GÜNLÜK TATİL

Salgının durdurulması ve insanların hayatını korumak için 15-19 Haziran'da şehirde tatil ilan edildi.

Sobyanin, böylece hafta sonu dahil şehrin 9 günlük bir tatile gireceğini söyledi.

MEKANLAR GEÇİCİ OLARAK KAPANDI

13-20 Haziran'da çocuk oyun mekanları, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılacağı ifade edildi.

Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece 23.00’dan sabah 06.00’a kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklandı.

PARKLARDA SADECE GEZİLEBİLECEK

Büyük park ve doğal alanlarda lunapark, çocuk oyuncakları, spor alanları ve oturma yerlerinin kapanacağı belirtildi.

Parklarda sadece gezilebileceği ifade edildi. Sobyanin, koronavirüs aşı hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

TOPLAM VAKA 5 MİLYONU AŞTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 510 kişinin virüse yakalandı.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 193 bin 964’e ulaştı.

Uzun bir süredir günlük 8-9 bin bandında devam eden vakalar 9 Haziran’da 10 bini aşmıştı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 399 artarak 126 bin 73'e ulaştı. İyileşen sayısı, 9 bin 986 artışla 4 milyon 792 bin 169’a yükseldi.

Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’da günlük vaka sayısı ise 867 olarak açıklandı.