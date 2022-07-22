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    Rusya'da küçük çocuğa maymun saldırdı: Annesi zor kurtardı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da evin önünde oynayan Ukraynalı küçük kıza, hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
    • 22.07.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 18:54
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    Rusya'da küçük çocuğa maymun saldırdı: Annesi zor kurtardı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesinden kaçan maymun, savaştan kaçan Ukraynalı ailenin yaşadığı evin önüne geldi.

    Çocukların oynadığı merdivene çıkan maymun, Paulina adındaki küçük kıza saldırdı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maymunun gelmesiyle diğer çocukların kaçtığı, maymunun darbelerinden kaçmaya çalışan çaresiz çocuğun yardımına annesi ve babasının koştuğu görüldü.

    Hastaneye kaldırıldı

    Annesi çocuğunu kucağına alarak maymundan kurtarırken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

    Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuğunun kollarında ve bacaklarında derin yaralar açıldığı, kan kaybı yaşadığı belirtildi.

    Rusya'da Ukraynalı kıza hayvanat bahçesinden kaçan maymun saldırdı

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre Ukraynalı ailenin, Şubat ayında savaşın başlamasıyla ülkeden ayrıldığı, Moskova'daki bir arkadaşlarının evinde kaldığı öğrenildi.

    Rusya da küçük çocuğa maymun saldırdı: Annesi zor kurtardı #1

    Rusya da küçük çocuğa maymun saldırdı: Annesi zor kurtardı #2


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