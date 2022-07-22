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- Rusya'da küçük çocuğa maymun saldırdı: Annesi zor kurtardı
Rusya'da küçük çocuğa maymun saldırdı: Annesi zor kurtardı
- 22.07.2022 - 18:07
- Güncelleme : 22.07.2022 - 18:54
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesinden kaçan maymun, savaştan kaçan Ukraynalı ailenin yaşadığı evin önüne geldi.
Çocukların oynadığı merdivene çıkan maymun, Paulina adındaki küçük kıza saldırdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maymunun gelmesiyle diğer çocukların kaçtığı, maymunun darbelerinden kaçmaya çalışan çaresiz çocuğun yardımına annesi ve babasının koştuğu görüldü.
Hastaneye kaldırıldı
Annesi çocuğunu kucağına alarak maymundan kurtarırken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuğunun kollarında ve bacaklarında derin yaralar açıldığı, kan kaybı yaşadığı belirtildi.
Rusya'da Ukraynalı kıza hayvanat bahçesinden kaçan maymun saldırdı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre Ukraynalı ailenin, Şubat ayında savaşın başlamasıyla ülkeden ayrıldığı, Moskova'daki bir arkadaşlarının evinde kaldığı öğrenildi.