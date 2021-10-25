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    Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

    Uçuş sırasında irtifa kaybetmesinin ardından düşen uçaktaki 2 kişi hayatını kaybederken, 12 metrekarelik otluk alan da küle döndü.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 07:51
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    Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

    Rusya'nın başkenti Moskova'nın Ruza kırsal bölgesi üzerinde uçuş yapan Aeropark A-22 tipi hafif motorlu küçük uçak, uçuş sırasında irtifa kaybetmesinin ardından Vatulino köyü yakınlarına düştü.

    Uçakta bulunan pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

    12 METREKARELİK ALAN KÜLE DÖNDÜ

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 34 kişi ve 12 kurtarma aracı bölgeye sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından alev alması ile 12 metrekarelik otluk alana küle döndü.

    DÜŞÜŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

    Moskova Bölge Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

    Rusya da küçük uçak düştü: 2 ölü #1

    Rusya da küçük uçak düştü: 2 ölü #2

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